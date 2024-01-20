Osmanlı sofralarının gözdesi! Atatürk'ün ise en sevdiği tatlı

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği tatlılardan biri "künefe" olarak bilinmektedir. Künefe, Türk mutfağına özgü bir tatlıdır ve genellikle tel kadayıf, tuzsuz peynir ve şerbet içerir. Atatürk'ün, künefeyi çok sevdiği ve sık sık tükettiği belirtilmiştir. Künefe, Türk mutfağına ait geleneksel bir tatlıdır ve genellikle tel kadayıf, peynir ve şerbet içerir.

EVDE KÜNEFE NASIL YAPILIR?

250 gram tel kadayıf

150 gram tuzsuz beyaz peynir

150 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbet İçin

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

İlk olarak, tel kadayıfı iyice açmak ve tel tel ayırmak için bir kaba alın.

Tereyağını eritin ve tel kadayıfın içine ekleyin. Kadayıfın her tarafını yağla iyice harmanlayın.

Kadayıfın yarısını yağladığınız tepsiye serin. Üzerine rendelenmiş tuzsuz beyaz peyniri serpiştirin.

Kalan kadayıfı peynirin üzerine kapatın ve iyice bastırarak düzeltin.

Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kadayıfın üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Künefe fırından çıkınca, sıcakken dilimleyin.

Şerbet için, su ve toz şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkan sıcak künefeyi, şerbeti üzerine dökün. Şerbetin iyice çekmesi için bir süre dinlendirin.

Ardından dilimlediğiniz künefeyi servis edebilirsiniz.