Pancar Turşusu Yapmanın Tam Zamanı! Şifa Dolu Nefis Pancar Turşusu Tarifi! Kırmızı Pancar Turşusu Nasıl Yapılır?
Tam mevsiminde nefis pancar turşusu yapmaya ne dersiniz? Bu lezzete bayılacaksınız! Kış aylarının vazgeçilmezi, şifa dolu pancar turşusu tarifinin tüm detayları yazımızda!
Kış aylarının gelmesi ve mevsim sebzelerinin kendisini göstermesiyle turşular yapılmaya başlandı. Şimdi turşu yapmanın tam zamanı! Sizde kışı turşusuz geçiremeyenlerden misiniz? O zaman bu tarif tam size göre! Ev yapımı doğal kırmızı pancar turşu tarifi…
Şifa Deposu Kırmızı Pancar
Kırmızı pancar hem rengiyle hem de muhteşem lezzetiyle sofralarımızı süsleyen bir besin kaynağıdır. Sağlığımıza birçok faydası olan kırmızı pancar, mineral ve antioksidan açısından da oldukça zengin bir sebze türüdür. Ayrıca kırmızı pancar; C vitamini, fosfat, potasyum, yüksek lif, vitamin ve çeşitli mineralleri içerisinde bulundurur. Kırmızı pancar aynı zamanda kalp sağlığına, cilt sağlığına, sindirim sistemine ve karaciğer fonksiyonlarına fayda sağlayan bir besin kaynağıdır. Pancar pişmeden ya da pişirilerek tüketilen bir sebzedir. Bunun yanında ise turşusu da sofralara ayrı lezzet katmaktadır. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan kırmızı pancarı, her şekilde tüketebilirsiniz. Şifa deposu ve sağlığınızın dostu olan pancarı düzenli olarak tüketmeyi unutmayın!
Salatalarda, yemeklerde, soslarda, fırında ve suyunu sıkarak tüketebileceğiniz kırmızı pancar bu kez sofralarınıza turşu olarak misafir oluyor. Birçok hastalığa olumlu yönde etkisi olan, şifa deposu kırmızı pancar turşusunun tarifine gelin birlikte bakalım.
Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi
Malzemeler;
- 2 adet yarım kiloluk kavanoz
- 3 adet kırmızı pancar
- Yarım su bardağından biraz fazla üzüm sirkesi
- Yarım tatlı kaşığı limon tuzu
- 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu
- 12 adet sarımsak
- Pancarların üzerini kapatacak kadar su
Hazırlanışı;
- Pancarlarınızı güzelce yıkayın ve soyun.
- Soyduktan sonra dilediğiniz gibi doğrayın. Ne çok büyük nede çok küçük olmamasına dikkat edin.
- Tencerenize doğradığınız pancarları, üzüm sirkesini, kaya tuzu ve limon tuzunu ekleyin. Daha sonra pancarlarınız üzerini kapatacak kadar su ekleyin. (İçme suyu kullanırsanız daha iyi olacaktır)
- Pancarlarınızı yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın. Pancarlarınız yumuşayıncaya kadar kaynatın ve çatal yardımıyla yumuşaklığını kontrol edin. Çatal rahatlıkla girebiliyorsa pancarlarınız olmuştur.
- Kaynayan pancarlarınızı sıcak sıcak kavanozlarınıza alın ve üzerine sarımsakları ilave edin.
- Kavanozlarınızın kapaklarını sıkıca kapatın ve 2-3 gün kadar dinlendirin.
- Dinlendirdikten sonra pancar turşunuzu tüketebilirsiniz.
- Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.