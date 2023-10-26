Pancar Turşusu Yapmanın Tam Zamanı! Şifa Dolu Nefis Pancar Turşusu Tarifi! Kırmızı Pancar Turşusu Nasıl Yapılır?

Kış aylarının gelmesi ve mevsim sebzelerinin kendisini göstermesiyle turşular yapılmaya başlandı. Şimdi turşu yapmanın tam zamanı! Sizde kışı turşusuz geçiremeyenlerden misiniz? O zaman bu tarif tam size göre! Ev yapımı doğal kırmızı pancar turşu tarifi…

Şifa Deposu Kırmızı Pancar

Kırmızı pancar hem rengiyle hem de muhteşem lezzetiyle sofralarımızı süsleyen bir besin kaynağıdır. Sağlığımıza birçok faydası olan kırmızı pancar, mineral ve antioksidan açısından da oldukça zengin bir sebze türüdür. Ayrıca kırmızı pancar; C vitamini, fosfat, potasyum, yüksek lif, vitamin ve çeşitli mineralleri içerisinde bulundurur. Kırmızı pancar aynı zamanda kalp sağlığına, cilt sağlığına, sindirim sistemine ve karaciğer fonksiyonlarına fayda sağlayan bir besin kaynağıdır. Pancar pişmeden ya da pişirilerek tüketilen bir sebzedir. Bunun yanında ise turşusu da sofralara ayrı lezzet katmaktadır. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan kırmızı pancarı, her şekilde tüketebilirsiniz. Şifa deposu ve sağlığınızın dostu olan pancarı düzenli olarak tüketmeyi unutmayın!

Salatalarda, yemeklerde, soslarda, fırında ve suyunu sıkarak tüketebileceğiniz kırmızı pancar bu kez sofralarınıza turşu olarak misafir oluyor. Birçok hastalığa olumlu yönde etkisi olan, şifa deposu kırmızı pancar turşusunun tarifine gelin birlikte bakalım.

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi

Malzemeler;

2 adet yarım kiloluk kavanoz

3 adet kırmızı pancar

Yarım su bardağından biraz fazla üzüm sirkesi

Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

12 adet sarımsak

Pancarların üzerini kapatacak kadar su

Hazırlanışı;