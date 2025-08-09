15 metre yüksekliğinde atık dolgu! ABB’ye rekor para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Yapracık Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından rehabilite edilip kapatılması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığını tespit etti.

Kanuna aykırı olarak hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe ulaştığı belirlendi. Denetim sırasında, sahaya kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı anlar da görüntülendi.

Söz konusu usulsüz dolgu nedeniyle ABB’ye Çevre Kanunu kapsamında 7 milyon 479 bin lira idari para cezası kesildi.