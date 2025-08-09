Ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu: Sevgilisiyle ilgili ayrıntılar kan dondurdu!

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesi ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, orman yolunun kenarında hareketsiz yatan genç kadını buldu. Yapılan incelemede Teslime Hanedan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğu tespit edilen genç kadının erkek arkadaşı Efehan Fidan ise polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca 4 tanığın ifadeleri alındı.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Fidan, poliste verdiği ifadelerde çelişkili açıklamalarda bulundu. İlk ifadesinde “Arkadaşlarımızla taksiyle bölgeye geldik. Teslime çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Silahı 50 metre sırtımda taşıdım ve 112’yi aradım” dedi. Ancak daha sonra “Telefon bul uygulamasıyla yerini tespit ettim, geldiğimde kendisini ölü buldum” şeklinde farklı bir ifade verdi. Bu çelişkiler soru işaretleri oluşturdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2’si kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, genç kızın sevgilisi Efehan Fidan ve U.B. mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, U.B.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Efehan Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇMİŞİNDEKİ AYRINTILAR

Fidan’ın geçmişi de korkutucu detaylar barındırıyor. Yaklaşık 6 ay önce, kardeşini döven aynı okulda okuyan 17 yaşındaki B.A.’yı 3 arkadaşıyla birlikte mezarlığa götürüp ağır şekilde darp ettiği, ardından okul bahçesine bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medya hesabında “Kaybetmekten korkma” yazan Fidan’ın psikolojik durumu da mercek altında.

Olayla ilgili yapılan el svap incelemesinde, Fidan’ın silahı ateşleyip ateşlemediği kesinlik kazanacak.