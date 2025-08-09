ATM kullananlar dikkat: Limitler değişti!

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yayımlanan yeni mevzuat ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kararları doğrultusunda, bankalar ATM’lerden yapılan para yatırma işlemlerinde limitleri düşürdü.

ATM kullananlar dikkat: Limitler değişti!
Birçok banka, iç denetim ve uyum birimlerinin tavsiyeleri üzerine kartlı ve kartsız para yatırma limitlerinde güncellemeye gitti.

Kartlı Para Yatırma Limiti: Daha önce günlük 250 bin TL olan limit, 180 bin TL’ye çekildi. Artık müşteriler bankamatik kartlarıyla ATM’lerden en fazla 180 bin TL veya döviz karşılığı tutarda para yatırabilecek.

Kartsız Para Yatırma Limiti: Kartsız işlemlerde ise günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu düzenleme özellikle üçüncü şahıslar adına yüksek tutarlı yatırımların önüne geçmek amacıyla getirildi.

Günlük limitleri aşan tutarlar için müşteriler şubelere yönlendirilecek. MASAK kuralları gereği, bu tür işlemler şube personelinin gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosuBenzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosuEkonomi
9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar?9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar?Ekonomi
