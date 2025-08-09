9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar/TL, gün içerisinde 40,68 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 47,41 bandında seyrediyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve TCMB’nin faiz kararları, döviz kurlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Vatandaşlar özellikle "Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

9 Ağustos 2025 Güncel Döviz Kurları

Euro/TL

Alış: 47,36

Satış: 47,43

İngiliz Sterlini/TL

Alış: 54,71

Satış: 54,79