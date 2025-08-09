9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar?

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Dolar/TL, gün içerisinde 40,68 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 47,41 bandında seyrediyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve TCMB’nin faiz kararları, döviz kurlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Vatandaşlar özellikle "Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

9 Ağustos 2025 Güncel Döviz Kurları

Euro/TL
Alış: 47,36
Satış: 47,43

İngiliz Sterlini/TL
Alış: 54,71
Satış: 54,79

