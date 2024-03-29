AK Parti'den emekliye oy karşılığı 2 bin lira vaadi

Emekli yaşam mücadelesi veriyor, iktidar ise emekliye oy şartıyla şartlı 2 bin TL vaad ediyor... 15 milyondan fazla emekli enflasyonun altında ezilirken iktidar somut çözümler üretmek yerine göz boyamaya çalışıyor.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, kendisine oy vermeleri karşılığında emeklilere her ay 2 bin TL'lik alışveriş kartı dağıtımı vadetti. Sancaktepe'de açılan başvuru merkezine gelen emekliler form doldurdu. Seçimin kazanılması durumunda aylık 2 bin TL limitli alışveriş kartı, Sancaktepe'deki sosyal tesislerde indirim ve henüz açılmamış olan Sancaktepe Nostalji Kıraathanesi'nde ücretsiz hizmet vadedildi.

Sancaktepe'deki görüntüler akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili sözlerini getirdi. Erdoğan, 2024'ün emekli yılı olacağını söyledikten kısa süre sonra emeklilerin bütçeye yük olduğunu söylemişti. Erdoğan, emeklilere verilen aylıkların dipsiz kuyu misali kaybolduğunu ve bütün kaynak ayrılsa bile yetmediğini belirtmişti..