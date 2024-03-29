Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu! "CHP çöp, çukur, çamur demek"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da iki ayrı mitingde konuştu. Sultanbeyli ve Sancaktepe’de seçmene seslenen Erdoğan, Ak Parti adayı Murat Kurum’un projelerini anlattı.

Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı’ndaki konuşmasında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedefe koydu. “İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi devraldıkları projeleri bile sürdürememişlerdir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta... Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi?"

“İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır” diyen Erdoğan, CHP’nin, İstanbul için harcanması gereken kaynağı ve zamanı DEM Parti ile pazarlıkta harcadığını söyledi.