Antalya'da Gaziantep yemek şenliği

Gaziantep lezzetleri ve kültürü Antalya'ya taşındı. Antalya’da Cam Piramit Fuar Merkezi’nde Gaziantep Yemek Şenliği düzenlendi. Fuar öncesi Antalya Milli Egemenlik Caddesi’nde Gaziantep lezzetlerinden çiğ köfte ve fıstıklı baklava Antalyalı vatandaşlara ikram edildi.

Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmetali Güneş, herkesi şenliğe davet etti. Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Oğul da şenliğin Antalya'da yapılmasından mutlu olduklarını söyledi. Şenlik, Cam Piramit Fuar Merkezi’nde 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak.