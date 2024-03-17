Başakşehir Belediyesi'nde geleneksel sahur programı yapıldı! Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu ve basın mensupları bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi. Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı. Sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, medyanın önemli isimleri ile sahur programında buluştu. Başkan Kartoğlu, "bir gün herkes mutluluğun şehri Başakşehirli" olacak dedi, Başakşehir'de yapılan faaliyetleri anlattı.