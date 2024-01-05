Başakşehir'de Kentsel Dönüşüm Vites Yükseltti! Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Ulusal'a Konuştu

İstanbul'un en büyük gerçeği deprem. Olası depremin etkileri kamuoyunda tartışılırken Başakşehir Belediyesi, güvenilir yaşam alanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakent konutlarını hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, vatandaşa ucuz ve güvenilir konut imkânı sağlıyor.

Projenin ayrıntılarını anlatan başkan Yasin Kartoğlu, bölgedeki riskli konut sayısının yüzde 12ye indiğini söyledi.

- 2009dan bu yana çalışmalarımız sürüyor var gücümüzle çalışıyoruz riskli konut sayısını yüzde 12ye düşürdük ve beş yıl içinde sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yeşil alan ve toplanma alanlarına önem veriyoruz.

Kentsel dönüşümün en önemli unsuru vatandaş. Vatandaşın da bu konuda duyarlı olması oldukça önemli.