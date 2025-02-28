Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı!
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Olay, ilçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde meydana geldi. Kuyumcu, yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kuyumcu, Ardeşen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

belediye başkan yardımcısı silahlı saldırı
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