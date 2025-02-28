Alanya’da acı olay: Astım hastası adam bahçesinde ölü bulundu

Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde astım hastası olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Fikret Kılıç, evinin bahçesinde oturduğu ağacın altında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Alanya’da acı olay: Astım hastası adam bahçesinde ölü bulundu
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Olay, dün sabah saatlerinde Orient Sitesi'nin bahçesinde meydana geldi. Komşuların yerde hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kılıç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kılıç’ın uzun süredir astım hastası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

astım hastası hayatını kaybetti
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