İçtiğiniz çaya dikkat! Hileli çay markaları ifşa edildi!

Denetimler sonucunda bazı firmaların sattığı bitki çayı, çay ve kahve ürünlerinde "gıda boyası" kullanıldığı tespit edildi. Tüketiciler, gıda güvenliği ihlallerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Bakanlığın açıkladığı liste, halk sağlığı açısından endişe yaratırken, taklit ve tağşişe karışan firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.