Binlerce mağdur çözüm bekliyor! İbrahim Okan Özkan BAĞ-KUR tescil mağdurlarıyla bir arada
Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, BAĞ-KUR tescil mağdurlarıyla bir araya geldi. Mağdur vatandaşları dinleyen Özkan, "Esnafımızın yanındayız" dedi. Mağdurlar da Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için hazır olduklarını vurguladı.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Kadıköy'de BAĞ-KUR tescil mağdurlarıyla buluştu. Özkan, Mağdurların sorunlarını dinledi. 2000 yılında çıkarılan geçici kanunun ardından vergi ve oda kaydı bulunduğu halde, BAĞ-KUR kaydı olmadığı için binlerce kişi hak kaybına uğradı.
Özkan, Vatan Partisi'nin esnafın mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Mağdurlar da Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için hazır olduklarını vurguladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi