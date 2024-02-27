Binlerce mağdur çözüm bekliyor! İbrahim Okan Özkan BAĞ-KUR tescil mağdurlarıyla bir arada

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Kadıköy'de BAĞ-KUR tescil mağdurlarıyla buluştu. Özkan, Mağdurların sorunlarını dinledi. 2000 yılında çıkarılan geçici kanunun ardından vergi ve oda kaydı bulunduğu halde, BAĞ-KUR kaydı olmadığı için binlerce kişi hak kaybına uğradı.

Özkan, Vatan Partisi'nin esnafın mücadelesine destek verdiklerini ifade etti. Mağdurlar da Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için hazır olduklarını vurguladı.