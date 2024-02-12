CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağababa oldu

Veli Ağababa, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağababa oldu
CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağababa oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu toplantısından Malatya için sürpriz isim çıktı. Karara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Milletvekili Veli Ağababa oldu.

VELİ AĞBABA KİMDİR?

1968 yılında Malatya-Yazıhan'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimi sonrasında aile şirketinde çalıştı. 1994 yılından itibaren CHP Malatya İl Örgütünde çeşitli görevlerde bulundu. 

2010-2011 yılları arasında Malatya İl Başkanlığı görevini yürüttü. 24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Malatya Milletvekili seçildi. CHP'de 9 yıl kesintisiz genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 

2014-2016 yılları arasında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, 2016-2023 yılları arasında işçi sendikaları, meslek örgütleri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 3 dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

CHP Parti Meclisi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.

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