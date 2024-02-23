DEM Parti Esenyurt'ta adayını geri çekti

CHP ve DEM Parti İstanbul Esenyurt'ta bir kez daha anlaşmaya vardı.

'Kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifak sonrası CHP'nin meclis üyeliği için hazırladığı listeye DEM Parti tepki gösterdi. DEM Parti'nin teklifi CHP'nin yerel yöneticileri tarafından olumsuz karşılandı. Bunun üzerine de DEM Partili Süleyman Avşar'ı adayı gösterdi.. Listelerdeki anlaşmazlık nedeniyle ilçede aday gösteren DEM Parti adayını pazarlıklar neticesinde geri çekti.

CHP, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı için DEM Parti kontenjanı olarak yorumlanan Prof. Dr. Ahmet Özer'i aday göstermişti. İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermeyen DEM Parti bunun yerine meclis üyeliklerine CHP kontenjanından adaylar koymayı planlıyor. DEM Parti'nin hedefi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurmak. Yapılan iş birliği sonucu DEM Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylarını Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi de geri çekeceği konuşuluyor.