DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti

DEM Parti, parti politikalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti. Ormanlı’ya görevinden de istifa etmesi çağrısı yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti. Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ormanlı’nın görev süresi boyunca parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 Temmuz’da kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, kurulun 6 Ağustos 2025 tarihinde ihraç kararını onayladığı belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, Ormanlı’nın belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar yürütmek en büyük çabamız olmuştur. Ancak tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı’dan aynı samimiyeti ve çabayı göremedik. Bu nedenle Ormanlı, Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 6 Ağustos 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Bizlerin ve Silopi halkının Ormanlı’dan beklentisi nettir: Bulunduğu makamdan istifa etmelidir.”

