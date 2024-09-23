Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme

Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, bugün düzenledikleri basın toplantısında haklarında başlatılan incelemeyi duyurdu.

Eş Başkan Serra Bucak, 3-6 yaş arası çocuklara Kürtçe eğitim verecek olan Zarokistan Perperik Kreş ve Gündüz Bakım Evi hakkında konuşarak, "Son altı ayda toplam beş müfettiş gönderildi. Son olarak Kürtçe kreş nedeniyle iki müfettiş daha görevlendirildi," ifadelerini kullandı.