Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kürtçe kreş Zarokistan için inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Kürtçe eğitim veren kreşlerin açılmasına yönelik olarak iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Yayınlanma:
Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, bugün düzenledikleri basın toplantısında haklarında başlatılan incelemeyi duyurdu.
Eş Başkan Serra Bucak, 3-6 yaş arası çocuklara Kürtçe eğitim verecek olan Zarokistan Perperik Kreş ve Gündüz Bakım Evi hakkında konuşarak, "Son altı ayda toplam beş müfettiş gönderildi. Son olarak Kürtçe kreş nedeniyle iki müfettiş daha görevlendirildi," ifadelerini kullandı.