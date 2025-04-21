Diyarbakır'da işçi kıyımı: Sayı 871’e yükseldi

İşçi çıkarılan belediyeler arasında DEM Parti yönetimindeki ilçe belediyeleri öne çıkarken, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, işçilerin açtığı davaları kazandığını ancak belediye yönetimlerinin bu kararları uygulamadığını belirtti.

“Hukuki süreci yakından takip ediyoruz. İşe iade davaları açıyoruz, istinaf mahkemeleri iade kararları veriyor. Ancak belediyeler bu kararları uygulamıyor. Büyükşehir Belediyesi önündeki mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” dedi.

Kayapınar Belediyesi'nden çıkarılan işçiler ise önce baskıya maruz kaldıklarını, ardından da hukuksuz şekilde işten atıldıklarını ifade etti.

“Cuma günü SSK’dan iş fesih mesajı geldi. Önce temizlikte görevlendirildim, ardından süpürge işine verildim. Kalp hastasıyım, şantiyede kalp krizi geçirdim. Çocuklarımı nasıl okutacağım, geçimi nasıl sağlayacağım bilmiyorum.”

“Kayyum döneminde işe alındığım için işten çıkarıldım. Hiçbir gerekçe gösterilmeden, 4. madde bahanesiyle görevime son verildi.”