Ekrem İmamoğlu Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu! "Sporu siyasetten tamamen temizleyelim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Olimpik kent İstanbul için tam yol ileri" programında, kent genelinde spor alanında yaptıkları hizmetleri ve yapacakları projeleri anlattı. Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan İmamoğlu, İstanbul'un birçok doğal ve kültürel özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir spor kenti olduğunu söyledi.

İstanbul'un spor kenti olma özelliğini çok önemsediğini dile getiren İmamoğlu, sporda şiddet konusuna değindi.

Sporun partiler ve siyaset üstü olduğunu belirten İmamoğlu, "Kutuplaşmaya, gerilime ve şiddete asla izin vermez. Yapılan sporların tamamı bir oyundan ibarettir. Konulan kurallar zaten hiçbir olumsuzluğa izin vermez. Konu sadece kuralların doğru uygulanabilmesindedir. Özünde spor demek fair-play demek, barış ve kardeşlik demektir." diye konuştu.