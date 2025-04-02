Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yayımladığı taziye mesajında, "Değerli dava arkadaşımız, Konuralp Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Yusuf Ercan’ın cenazesi, 3 Nisan 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Düzköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.