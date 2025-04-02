İstanbul'un kabusu geri döndü: Uzmanlar uyardı!

Daha önce dalgıçların su altında görüntülediği müsilaj, bu kez Heybeliada açıklarında kilometrelerce uzanan bir tabaka halinde su yüzeyinde görülmeye başladı.

Havadan çekilen görüntülerde, müsilajın geniş alanlara yayıldığı dikkat çekti. Uzmanlar, deniz ekosistemine zarar veren müsilajın tehlikeli bir şekilde geri döndüğüne dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini vurguladı.