LGS başvuruları başladı! İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS başvuruları başladı! İşte detaylar
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS merkezi sınavı için başvuru sürecinin resmen başladığını açıkladı. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS merkezi sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınava kendi okullarında değil, belirlenen sınav merkezlerinde girecek. Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası gibi bilgileri 4 Haziran 2025'te açıklanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek.

SINAVIN İÇERİĞİ VE OTURUMLAR

Birinci oturum: 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden oluşacak.

İkinci oturum: 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden oluşacak.

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