Eski Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a hapis cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından belediyeye geçici görevlendirme yapıldı. Bu süreçte kentte düzenlenen izinsiz eylemlerde açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyette ifade vermeyen ve savcılığa sevk edilen Orhan’a, 24 Kasım’da "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. Pertek ilçesindeki evinde göz hapsindeyken, 30 Kasım’da "2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla yeniden ifadesi alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Orhan, avukatlarının itirazı üzerine 3 Aralık’ta tahliye edildi.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

15 Ocak’ta görülen davada Orhan, suçlamaları kabul etmedi ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Orhan katılmazken, avukatları Fatma Kalsen, Enver Erdal Şimşek ve Kenan Çetin hazır bulundu.

Savcı, Orhan’ın eylemler sırasında yaptığı konuşmada kullandığı “işgal” ve “mücadele” ifadelerini “yakın tehlike” olarak değerlendirerek ceza talep etti. Mahkeme, Birsen Orhan’ı "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 5 ay hapse çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca, hakkında toplatma kararı bulunan ‘Jineoloji’ kitabını bulundurması ve tanıtması nedeniyle yargılanan Orhan, bu suçlamadan beraat etti.