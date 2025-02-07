Hamaney: "ABD ile müzakere akılcı ve onurlu değil"

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, ABD ile müzakerenin ülkenin sorunlarını çözmeyeceğini belirtti. Daha önce imzalanan anlaşmalara Washington’un uymadığını hatırlatan Hamaney, geçmiş deneyimlerden ders alınması gerektiğini vurguladı. ABD’nin tehditlerine karşılık vereceklerini ifade etti.

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Hamaney: "ABD ile müzakere akılcı ve onurlu değil"
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İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD ile müzakerelere ilişkin ülkesinin yeni tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Daha önce verilen tavizlerin sonuç vermediğini belirten Hamaney, benzer bir sürecin tekrar yaşanmaması gerektiğini söyledi.

"DAHA ÖNCE ANLAŞTIK AMA SONUÇ ALAMADIK"

Hamaney, ABD ile yapılan önceki müzakerelerden çıkarılması gereken dersler olduğunu belirterek, “Tavizler verdik, müzakere ettik, anlaşmalar imzaladık ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. Şimdi ise aynı ülke, imzaladığı anlaşmayı tek taraflı olarak yırttı. Amerika’nın yaptırımları kaldırılmadı. Böyle bir hükümetle yeniden müzakere masasına oturmak akılcı ve onurlu bir tutum olmaz.” dedi.

"ONLAR TEHDİT EDERSE, BİZ DE TEHDİT EDERİZ"

İran Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Hamaney, ABD’nin tehditlerine karşı sert bir mesaj verdi. “Amerikalılar dünya haritasını kâğıt üzerinde yeniden çiziyorlar ama bu sadece bir illüzyondan ibaret. Onlar bizi tehdit ederse, biz de onları tehdit ederiz. Eğer milletimizin güvenliğine saldırırlarsa, biz de onların güvenliğine tereddüt etmeden saldırırız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ülkenin ekonomik durumuna da değinen Hamaney, geçim sıkıntılarının çözülmesi için yetkililerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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