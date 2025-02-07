PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bırakma şartlarını açıkladı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın videolu çağrısıyla silah bırakmayacaklarını belirten Karayılan, bunun için sözde PKK kongresinin toplanması gerektiğini ve bu sürecin ancak Öcalan’ın bizzat olması gerektiğini söyled

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PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı
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Kandil'den yapılan açıklamada, Murat Karayılan olası bir silah bırakma durumunun, PKK’nın kongresinin toplanmasıyla gerçekleşebileceğini ifade etti. Karayılan, Öcalan’ın sadece videolu çağrısıyla silah bırakmanın mümkün olmadığını, kongreye Öcalan’ın doğrudan katılımının gerekliliğini vurguladı.

Örgüte yakın bir televizyona konuşan Karayılan, bu sürecin sadece bir çağrıyla sonuçlanamayacağını belirtti. Ateşkesin sağlanmadığı sürece silah bırakmayacaklarını söyleyen Karayılan, hükümetten bir zemin yaratmalarını talep etti. "Dilinizi değiştirin" diyerek çağrıda bulundu.

Karayılan, teröristleri silah bırakmaya ikna etmenin ancak Öcalan’ın sürekli iletişimiyle sağlanabileceğini savundu. "Evet, ben de bu hareketin sorumlularından biriyim. Ama kimseye çağrıda bulunarak ‘silah bırakın’ diyemem. Zaten demem de" dedi.

Murat Karayılan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve hükümetin adımlarını da değerlendirdi. "Bu bizim değil, onların sorunudur. O çağrı yapıp, ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ diyenlerin, adım atılması için çaba göstermeleri gerekiyor. Bahçeli’nin bu çağrıyı kafasına estiği için yapmadığı açık. Arkasında devletin bir kesimi olabilir" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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