İstanbul Tuzla Belediyesi sağlık hizmetini evlere taşıyor.

Hastaneye gidemeyen ve bakıma ihtiyaç duyan yurttaşlar evlerinde sağlık hizmeti alıyor, doktor ve hemşireler tarafından muayene ve gerekli tahliller yapılıyor.

2012 yılından bu yana Tuzla Belediyesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'nin ortaklaşa yürüttüğü hizmet ile 125 bin 936 hastaya ulaşıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, evde sağlıkta "Tuzla Modeli"ni ve hastalara sunulan hizmetleri anlattı.