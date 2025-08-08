Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesi belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, sabaha karşı evinde rahatsızlanan Arslan için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Arslan’ı Pendik Kurtköy’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arslan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze’mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Gebze’mize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

gebze belediye başkan yardımcısı
