Karabük'te orman yangını yeniden başladı! Köy tahliye edildi

Yangın, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Karabük merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda yeniden başladı. Köylülerin dumanları fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına 121 araç, 6 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve toplam 511 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte, Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki 80 haneli Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Yangının köye sıçramaması için çevredeki riskli alanlarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Gece boyunca devam eden yangın bölgeyi aydınlatırken, bazı vatandaşların yangını kamp sandalyelerine oturarak izlemesi dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda defalarca uyardı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden oluşan bir ekip, alevlerin ortasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, kurtarma sırasında arkadaşlarını kaybettiklerini sanarak büyük panik yaşadıklarını belirtti.