Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü

İki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakıcısı A.K., sabah saatlerinde anahtarıyla eve girdiğinde dehşet dolu bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadın kanlar içinde baygın halde yerde yatıyordu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan A.K., yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.G.’ye ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Yapılan tetkiklerde yaşlı kadının çeşitli yerlerinde darp izleri ve beyin kanaması olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan kadının durumu ciddiyetini koruyor.

GÜVENLİK KAMERASI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.’nin kendi oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. Kayıtlarda M.G.’nin annesine gece 23.30 ile 01.30 arasında şiddet uyguladığı, “Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim” diyerek bağırdığı görüldü. Yaşlı kadının aldığı darbeler karşısında “Allah” diye feryat ettiği anlar kameraya yansıdı.

Polis tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakıcı A.K. ise kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle M.G.'den şikâyetçi oldu.

M.G.’nin daha önce de annesini defalarca darbettiği öne sürüldü. 7 yıl tıp eğitimi aldığı öğrenilen saldırganın, babasının vefatından sonra psikolojik çöküntü yaşadığı, tedaviye uymadığı için zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediği belirtildi.