İBB 11 kreş daha açtı

Artan kreş maliyetlerine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Yuvamız İstanbul’ kreşlerine 11 kreş daha eklendi. Kreşlerin toplu açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreş sayısını 100’e çıkardı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplu açılış töreniyle 11 kreş daha İstanbullu çocukların ve ailelerin hizmetine sunuldu.

Kreşlerin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Ekrem İmamoğlu, konuşmasında eski yönetimi de eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Maalesef, bizden önceki 20- 25 yılda, tek bir kreş dahi İstanbul'a açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş açmayan bu yönetim, şimdi sanki sıfırdan başlayacakmış gibi, kreş açmayı şehre vadetmeyi en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Buna ben ne yapıyorum? Vallahi de billahi de seviniyorum. En azından böylesi önemli bir projenin ne kadar mega bir proje olduğunu, ne kadar büyük bir proje olduğunu anlayabilmişler." dedi.

İBB kreşlerinde eğitim gören çocuklar etkinliği, kendileri için oyun bahçesi şeklinde tasarlanan alandan izledi.

Eğitmenleri eşliğinde sahneye çıkan minikler, “Özgürlük” ve “Neşeli Bir gün” isimli şarkılarıyla coştu.

# ibb # kreş # ekrem imamoğlu
Çok Okunanlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Öne Çıkanlar Dolar zirveyi gördü! Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Dolar zirveyi gördü! Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı