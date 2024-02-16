İBB 11 kreş daha açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreş sayısını 100’e çıkardı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplu açılış töreniyle 11 kreş daha İstanbullu çocukların ve ailelerin hizmetine sunuldu.

Kreşlerin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Ekrem İmamoğlu, konuşmasında eski yönetimi de eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Maalesef, bizden önceki 20- 25 yılda, tek bir kreş dahi İstanbul'a açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş açmayan bu yönetim, şimdi sanki sıfırdan başlayacakmış gibi, kreş açmayı şehre vadetmeyi en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Buna ben ne yapıyorum? Vallahi de billahi de seviniyorum. En azından böylesi önemli bir projenin ne kadar mega bir proje olduğunu, ne kadar büyük bir proje olduğunu anlayabilmişler." dedi.

İBB kreşlerinde eğitim gören çocuklar etkinliği, kendileri için oyun bahçesi şeklinde tasarlanan alandan izledi.

Eğitmenleri eşliğinde sahneye çıkan minikler, “Özgürlük” ve “Neşeli Bir gün” isimli şarkılarıyla coştu.