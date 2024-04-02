İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: oylar yeniden sayılacak!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında, "Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.