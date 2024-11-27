İBB'nin 2025 yılı bütçesi açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçe sunumunda, 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti. İmamoğlu, “564 milyar liralık konsolide bütçemizin 280 milyar lirasını yatırımlara ayırdık. İstanbul'un altyapı sorunlarını çözmek, afet yönetimi, sürdürülebilir çevre, enerji ve ulaşım çözümleri gibi pek çok alanda 649 yatırım ve hizmet projesi gerçekleştireceğiz. Bu bütçe, adil, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla hazırlandı” dedi.

AK PARTİ GRUBU: "BÜTÇENİN YÜZDE 90'I MERKEZİ İDAREDEN GELİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, bütçe görüşmelerinde merkezi idarenin katkısına dikkat çekerek, “376 milyar liralık gelir tahmininin 334 milyar lirası merkezi idareden geliyor. Artık ‘Engelleniyoruz’ bahanesine sığınmayınız. Merkezi yönetim, Büyükşehir’in bütçesine en büyük katkıyı sunuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca İETT otobüs arızaları ve İSKİ'nin artan borç yüküne de değinerek eleştirilerde bulundu.

"BU BÜTÇEYLE İSTANBUL'A DEĞER KATACAĞIZ"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise bütçenin kentte katma değer sağlayacağını ifade ederek, “2025 için önerdiğimiz 415 milyar liralık bütçe ile sosyal adaleti güçlendirecek, İstanbul’un üretim kapasitesini artıracak hizmetler sunacağız” dedi.