Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti

Aydoğdu, yazılı açıklamasında, vatandaşların desteğiyle başladığı belediye başkanlığı sürecini her zaman şeffaflıkla sürdürdüğünü ve bu kararını Yakakent halkının yararına almayı hedeflediğini ifade etti.

"BAĞIMSIZ OLARAK YOLA DEVAM EDİYORUM"

Aydoğdu, belediye başkanlığı döneminde halkın sevgisine layık olmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Yakakentli hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını her zaman korudum ve korumaya devam edeceğim. Halkımızın sevgisine ve desteğine her zaman minnettarım. Daha etkili hizmetler üretebilmek adına yaptığım istişareler sonucunda belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım."

"KARARIMI EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNDÜM"

Her vatandaşın sorunlarını çözmek ve Yakakent'e hizmet etmek için mücadele ettiğini vurgulayan Aydoğdu, bu kararı uzun bir düşünce sürecinin ardından aldığını belirtti. Aydoğdu, açıklamasının devamında halkın çıkarları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.