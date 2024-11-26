Doğu Akdeniz’de alarm: Boş yük gemisindeki personel kurtarıldı

Doğu Akdeniz'deki Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda bulunan Esperanza B isimli boş kuru yük gemisi, 15 derece yan yattı. Gemideki 7 personel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Bayrak 2 isimli botla tahliye edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Akdeniz’de alarm: Boş yük gemisindeki personel kurtarıldı
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Olay, gemi kaptanının durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Gemiye teknik bir arıza nedeniyle yan yattığı belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Tedbir amacıyla kıyıya 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bir ambulans sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda, 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot olay yerine yönlendirilmiş ve tahliye işlemi başarıyla tamamlanmıştır."

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