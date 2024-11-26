Doğu Akdeniz’de alarm: Boş yük gemisindeki personel kurtarıldı

Olay, gemi kaptanının durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Gemiye teknik bir arıza nedeniyle yan yattığı belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Tedbir amacıyla kıyıya 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bir ambulans sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda, 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot olay yerine yönlendirilmiş ve tahliye işlemi başarıyla tamamlanmıştır."