BAE’de Haham cinayetinin failleri Türkiye’de yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir hahamın öldürülmesiyle ilgili aranan üç şüpheli, Türkiye'de yakalandı ve cinayeti işledikleri ülke olan BAE’ye iade edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BAE’de Haham cinayetinin failleri Türkiye’de yakalandı
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 2020 yılından bu yana Dubai’de Koşer bir market işleten Haham Kogan'ın öldürülmesi olayına karışan üç Özbekistan vatandaşı, BAE hükümetinin talebi üzerine Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takip edildi.

Şüphelilerin İstanbul’a geldiğinin belirlenmesinin ardından MİT ve emniyet birimleri harekete geçti. Şüphelilerin bindiği taksi trafik kontrolü bahanesiyle durduruldu ve kimlik kontrolü sırasında aranan şahıslar tespit edildi. Yakalanan 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, işlemlerin ardından BAE'ye teslim edildi.

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