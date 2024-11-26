Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanı ile Külliye’de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanı ile Külliye’de görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken, detaylara ilişkin açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından, kabul sırasında çekilen fotoğraf paylaşıldı.

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