İsrail-Lübnan ateşkesi resmi olarak onaylandı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes onayının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Kuzeydeki tüm vatandaşlarımızı evlerine döndüreceğiz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapmaya kararlıyım. Gazze'deki rehineleri evlerine döndürmekte kararlıyız. Beşşar Esad ateşle oynuyor. Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük. Eğer Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz. Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor."