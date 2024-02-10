İmamoğlu: "2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenileyip, 39 amatör futbol takımının ve vatandaşların kullanımına sundukları Küçükçekmece’deki İBB 100. Yıl Stadı açılışında konuştu. Eski bir sporcu ve spor yöneticisi olarak, sporun dinamizmini, ahlakını ve kültürünü çok önemsediğini vurgulayan İmamoğlu, "Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin; mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı; kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu. 2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa, mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz, bunu onlara göstereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki 100. Yıl Stadı’nı baştan aşağı yenileyerek, 39 amatör futbol takımının antrenman yapabileceği ve profesyonel lig maçlarının oynanabileceği hale getirdi. Atıl durumundan bugünkü modern durumuna kavuşan İBB 100. Yıl Stadı’nın açılışı; CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP PM üyeleri Cem Aydın, Turgay Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2368 seyirci kapasiteli tribünleri dolduran genç sporcular, “Ekrem Başkan” tezahüratlarıyla İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Öncesinde dans ve futbol gösterileriyle renklendirilen açılış töreninde, sırasıyla; Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkan Ali Düşmez, Çebi ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

"İSTANBUL'DA SPORUN GELİŞMESİ YÖNÜNDE İHMAL EDİLEN ALANLAR OLDU"

İstanbul’un bir spor şehri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “100 yılı aşmış kulüpleri, camiaları, İstanbul'u ayrı bir yere koyar bütün dünyada. Sporun, bu şehrin hayatında ruhunda çok önemli yeri var. İstanbul; şampiyonların, rekortmenlerin şehri. Aynı zamanda Türkiye'nin spor tarihi, biraz da İstanbul'un spor tarihi gibidir” dedi. İstanbul’un, köklü geçmişine rağmen, ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere henüz ulaşamadığının altını çizen İmamoğlu, “Bu anlamda, İstanbul'da sporun gelişmesi yönünde ihmal edilen alanlar oldu. Özellikle kamu arazilerini spor alanlarına dönüştürüp, işte burada gördüğümüz çocukların, gençlerin daha sıhhatli bir geleceğe erişmesini sağlamak yerine, ne yazık ki çoğunlukla imara açılması tercih edildi. Kamu kaynaklarını spor yapma imkanını arttırmaya kullanmak yerine, ne yazık ki bir kısım insanın mutluluğuna aktarıldı. Bu anlayış, İstanbul'un spor, tesis ve imkanları açısından da çeşitlenmesinde, farklı branşların zenginleşmesinde eksik kaldı” ifadelerini kullandı.

"4,5 YILDA 7’Sİ FUTBOL STADI, TOPLAM 19 SPOR TESİSİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRDIK"

"Görevi devraldığımızda, ne yazık ki 13 ilçemizde İBB’ye ait bir spor tesisi bile yoktu" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

- İstanbul gibi bir şehirde, su sporları merkezi yoktu. Mahalleler, okullar spor salonlarından büyük oranda yoksundu. Spor meselesi yine akılla, bilimle, teknikle bu süreci dert etme meselesidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka ve mutlaka dert eden insanların kabiliyetleri, spor imkanlarından daha fazla yoksun kalmasını engelleyebilir. 2019, her alanda olduğu gibi, spor alanında da İstanbul'da bir zihniyet değişiminin başlangıcı oldu. Öncelikle uzman spor insanlarıyla birlikte, İstanbul'un çok önemli bir master planını hazırladık. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk master planı oldu bu çalışmamız. Bu planla birlikte, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda, yatırımlarımızı planlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. 4,5 yılda 7’si futbol stadı, toplam 19 spor tesisini İstanbul'un yaşamına kazandırdık. Çok sayıda semt statlarımızın eksiklerini tamamladık. Engelsiz spor parklarıyla, İstanbul’da bir ilki gerçekleştirdik. Toplam 35 okulumuzda spor salonu kazandırdık. 15 okulumuz için spor salonlarımızın imalatı için yola çıktık. Haliç Su Sporları Merkezi'ni açtık. Haliç'e bir spor parkı kazandırdık. İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduk. Yine bu spor merkezlerimizin 5’ini açılışa hazırladık. Dördü de yaz aylarında insanlarımızın hizmetinde olacak.

"SPORUN DİNAMİZMİNİ, AHLAKINI VE KÜLTÜRÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İstanbulluların spor tesislerinden yararlanma düzeyini artırdıklarını belirten İmamoğlu, açılışını yaptığı tesisle ilgili bilgiler paylaştı. Eski bir sporcu ve spor yöneticisi olarak, sporun dinamizmini, ahlakını ve kültürünü çok önemsediğini vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

- Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin; mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı; kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu. 2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa, mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz, bunu onlara göstereceğiz. Umarım geçen sefer milletten gördükleri kırmızı kartı bu sefer görmelerini yaşamazlar. Sportmenliğin, sportif ahlakın, başta siyaset olmak üzere, hayatın her alanında hakim olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye’nin bu alanda, insanımıza sonsuz hizmet etmeye devam edeceğini ve bu güzel güzide şehre İstanbul'umuza hem Avrupa Oyunları’nı 2027’de ve başlangıcını ortaya koyduğumuz, bir yola çıkış inisiyatifini ortaya koyduğumuz 2036 Olimpiyat Oyunları’nı da İstanbul'a getirerek, İstanbul'un spor tarihini şahlandıracağımızı ve taçlandıracağımızı buradan bütün İstanbul'a duyuruyorum.

PENALTILARI GOLE ÇEVİRDİ

Konuşmaların ardından sporcu gençlerle birlikte kesilen kurdele ile İBB 100. Yıl Stadı, resmen hizmete girmiş oldu. Farklı spor kulüpleri tarafından kendisine forma hediye edilen İmamoğlu, statta kullanılan ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. TEN

TESİSTEN 3500 SPORCU VE VATANDAŞLAR YARARLANACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında; FİFA 1 onaylı, 2368 seyirci kapasiteli sentetik çim futbol sahasına dönüştürülen tesiste 39 amatör futbol takımı antrenman yapabilecek ve profesyonel lig maçları oynanabilecek. Yaklaşık 3.500 sporcunun yararlanacağı tesiste, haftanın 3 günü (pazartesi-çarşamba-cuma) açık alan aktiviteleri agzersizleri yapılabilecek. Çevre ilçelerden amatör takımların maçları da ihtiyaç halinde İBB 100. Yıl Stadı’nda oynanabilecek.