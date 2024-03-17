İmamoğlu o eleştirilere yanıt verdi! "3 gündür tepiniyorlar..."
CHP'nin İBB adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu, "vaatlerini hatırlamadı" polemiğine yanıt verdi. Kabataş Transfer Merkezi açılışında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "'Hatılamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Kabataş Transfer Merkezi 1. etap açılışında konuştu. "Allah'ın lütfu bu şehrin bireyleriyiz" diyen İmamoğlu, "Tabii ki bu vesileyle hem Tarihi Yarımada’ya bakarken Fatih Sultan Mehmet'i hem de yanı başımızdaki Dolmabahçe'yi görürken bu şehri işgalden kurtarıp bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan minnetle anmak, onların önünde saygıyla eğilmek, herhalde hepimizin boynunun borcu” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU "VAATLERİNİ HATIRLAMADI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ
31 Mart 2019 yerel seçimleri sırasında birçok vaatte bulunduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:
"Benim, 2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. Çok çalışmıştık. Gerçekten 3 ay boyunca olağanüstü bir set çalışmıştık. Kitapçık demek de doğru değil, sağlam bir ansiklopedi gibi bir vaatler dizini oluşturmuştuk. Yüzlerce akademik kimlik, yüzlerce siyasi insan öyle bir akış sağlamıştık ve ona öyle sağlam bir koordinasyon kurmuştuk ki, muhteşem bir çalışma ortaya çıkmıştı. Yani gündüz seçim kampanyası, akşam 5-6-7 saat, gece yarılarına kadar, orada insanlarla beraber o vaat dizininin neler olduğuna birlikte karar verme sistemini kurmak muhteşemdi. Ben de -Allah'a şükür ne diyeyim- bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87’sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde 87, önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile, bu hakkı teslim etti. Bence evet, yıllar geçecek, bu yüzde 87’yle anılacak sadece. Bu seçimden, ona bir tek o kalacak. Allah var, o ‘Yüzde 87’sini yaptı’ dedi biliyorsunuz. Teşekkür ederim kendisine."
İmamoğlu, "vaatlerini hatırlamıyor" eleştirilerine de yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi:
"Televizyonlara, canlı yayınlara katılıyorum. 200 sayfalık vaat setimden, işte en az bilinen bir tanesini… Hatta hatırlıyorum işte ‘Sosyal tesislerde haftada bir gün işte şu yapılacak’ demişsiniz… O kadar detaylar yazdık ki… Canlı yayınlarda bana soruyorlar. Benim de birileri gibi hani ‘yaptım’ deyip, geçiştiren bir ruh halim yok. O anda hatırlamayabilirim. Açıkça, ben rakiplerime de benzemem. Emin olmak isterim. ‘Hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim’ diyorum. Bunun gayet insani, doğru bir hamle olduğunu, doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum. ‘Vay efendim, İmamoğlu hatırlamıyor!’ O kadar çok yüzlerce vaatten birini hatırlamıyor. Ama şunu anlıyorum: Onlara öyle bir etki bıraktım ki, demek ki her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya, ‘İmamoğlu bunu niye hatırlamadı’ diye vahlanıyorlar. Tabii gençlerin deyişi var ya; ben şok. Onlar da şok oluyorlar tabii bunu görünce. 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde. Çok da eğlenceli açıkçası. Onlar zannediyor ki, İmamoğlu kızıyor. Vallahi hiç kızmıyorum. Onlara bakıp hem çok mutlu oluyorum hem de eğleniyorum. Açık söyleyeyim; beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştirip, ‘hatırlamadım’ dedim diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana ne mutlu tüm yol arkadaşlarıma."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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