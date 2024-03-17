İmamoğlu o eleştirilere yanıt verdi! "3 gündür tepiniyorlar..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Kabataş Transfer Merkezi 1. etap açılışında konuştu. "Allah'ın lütfu bu şehrin bireyleriyiz" diyen İmamoğlu, "Tabii ki bu vesileyle hem Tarihi Yarımada’ya bakarken Fatih Sultan Mehmet'i hem de yanı başımızdaki Dolmabahçe'yi görürken bu şehri işgalden kurtarıp bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan minnetle anmak, onların önünde saygıyla eğilmek, herhalde hepimizin boynunun borcu” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU "VAATLERİNİ HATIRLAMADI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

31 Mart 2019 yerel seçimleri sırasında birçok vaatte bulunduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim, 2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. Çok çalışmıştık. Gerçekten 3 ay boyunca olağanüstü bir set çalışmıştık. Kitapçık demek de doğru değil, sağlam bir ansiklopedi gibi bir vaatler dizini oluşturmuştuk. Yüzlerce akademik kimlik, yüzlerce siyasi insan öyle bir akış sağlamıştık ve ona öyle sağlam bir koordinasyon kurmuştuk ki, muhteşem bir çalışma ortaya çıkmıştı. Yani gündüz seçim kampanyası, akşam 5-6-7 saat, gece yarılarına kadar, orada insanlarla beraber o vaat dizininin neler olduğuna birlikte karar verme sistemini kurmak muhteşemdi. Ben de -Allah'a şükür ne diyeyim- bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87’sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde 87, önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile, bu hakkı teslim etti. Bence evet, yıllar geçecek, bu yüzde 87’yle anılacak sadece. Bu seçimden, ona bir tek o kalacak. Allah var, o ‘Yüzde 87’sini yaptı’ dedi biliyorsunuz. Teşekkür ederim kendisine."

İmamoğlu, "vaatlerini hatırlamıyor" eleştirilerine de yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi: