İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a! "Dersine iyi çalışmamış"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Sosyal Yaşam Merkezi’nin ilk etap açılış töreninde konuştu. Rakibi Murat Kurum'a yüklenen İmamoğlu, "Tabii ki AK Parti'nin adayıdır. Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Saygıyla karşılıyorum. Ama dersine iyi çalışmamış." dedi.

Editör: Uğur Çam
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Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Bir kiracı, kiraları bu hale getiren politikaların hesabını sorar diye bunlar sokaktan kaçıyorlar. Bir emekli, benim büyüğüm, ağabeyim, ablam kendisine yaşatılan bu ekonomik zulmün hesabını sorar diye ortada görünemiyorlar. Kapalı devre. Ben saygısızlık etmem kimseye. Acemi. Dersini çalışmamış. Keşke çalışmış olsa. İstanbullu ithal aday kabul etmez. Atama aday kabul etmez. İstanbullu yok mudu? AK Parti'nin içinde de İstanbul'u iyi bilen adaylar vardır. AK Parti'nin adayıdır, Cumhur İttifakı'nın adayıdır saygıyla karşılıyorum ama dersine iyi çalışmamış."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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