İncirliova Belediyesi engellilerin yanında

İncirliova’da engelli bireyler ve aileleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler ile haftayı dolu dolu geçirdi. İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen ve belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen birçok etkinlik ile engellilere yönelik sosyal farkındalık oluşturuldu.

ÖZEL ASKERLER İÇİN GECE DÜZENLENDİ

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği temsili askerlik görevi için bir günlüğüne askere gidecek engelli askerler için özel gece düzenledi. İncirliova Kültür Merkezinde düzenlenen Özel Askerler Kına Gecesi ve Asker Eğlencesi etkinliğine İncirliovalı engelli gençler, engelli aileleri ve yakınları katıldı. İncirliova'da temsili olarak askerlik yapacak yedi özel asker için pasta kesilen gecede askerlere kına da yakıldı. Engelliler, aileleri ve geceye katılanlar çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

ENGELLİLER PİKNİKTE BULUŞTU

İncirliova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen aile şenliği etkinliğinde, Aydın ve İncirliova'da yaşayan engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Etkinlik İncirliova Belediyesi Kültür Park Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Etkinliğe devlet kurumlarına ait bakım merkezlerinden ve özel bakım merkezlerinden hizmet alan engelli vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Bayatlı hazır bulundu. Etkinlik boyunca engelli bireyler ve bakım merkezi çalışanlarınca hazırlanan gösteriler büyük alkış aldı.

BAŞKAN KAYA: "SEVGİNİN OLDUĞU YERDE ENGEL YOKTUR"

Engelli bireylere yönelik etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleşen etkinlikler ile engelli vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin yanlarında olduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakın olduk. Sadece bir gün değil 365 gün yanlarında yer aldık. Bundan sonrada engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum." dedi.