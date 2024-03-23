İstanbul'da 'bakan' kavgası! İmamoğlu sahaya inen bakanlara tepki gösterdi

Yerel seçim için geri sayım sürerken adaylar çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Yaşar Kemal Meydanı ve Esenyurt Haramidere Islahı 1. Etap Kavşak, Meydan Düzenlemesi ve Halk Buluşması”nda konuştu. Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum da Avcılar mitinginde sesledi İstanbullulara.

İmamoğlu, Kurum ile birlikte çalışmalara katılan Bakanlara tepki gösterdi. İmamoğlu, 5 yıldır CHP'li belediyede olan Esenyurt'un talihini değiştireceklerini söyledi. Kurum ise mevcut yönetimi eleştirerek, "Vatandaş gerçek belediyecilik istiyor" dedi.