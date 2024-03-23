İstanbul'da 'bakan' kavgası! İmamoğlu sahaya inen bakanlara tepki gösterdi

İstanbul'da son olarak sahadaki çalışmalara katılan Bakanlar polemik konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'a oy isteyen Bakanlara tepkiliydi. Kurum ise mevcut yönetimi eleştirerek, "Vatandaş gerçek belediyecilik istiyor" dedi.

Editör: Uğur Çam
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Yerel seçim için geri sayım sürerken adaylar çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Yaşar Kemal Meydanı ve Esenyurt Haramidere Islahı 1. Etap Kavşak, Meydan Düzenlemesi ve Halk Buluşması”nda konuştu. Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum da Avcılar mitinginde sesledi İstanbullulara.

İmamoğlu, Kurum ile birlikte çalışmalara katılan Bakanlara tepki gösterdi. İmamoğlu, 5 yıldır CHP'li belediyede olan Esenyurt'un talihini değiştireceklerini söyledi. Kurum ise mevcut yönetimi eleştirerek, "Vatandaş gerçek belediyecilik istiyor" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # Murat Kurum
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