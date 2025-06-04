İzmir'de işçilerin grevi son buldu: Anlaşma sağlandı

İzmir’de greve çıkan işçilerle İzmir Büyükşehir belediyesi arasında anlaşma sağlanması ile grev son buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yedi gün süren grevin ardından belediye çalışanları işbaşı yapmaya hazırlanıyor.

İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş.’de görevli 23 bin işçinin katıldığı grev, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilettiği son teklifin kabul edilmesiyle sona erdi. Tugay’ın “son teklif” olarak sunduğu öneri, işçiler tarafından olumlu karşılandı.

DİSK grevi sonlandırdı

Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şubesi, grevin sona erdirilmesi kararını aldı. İşçilerin iradesini belirlemek üzere Kültürpark 1 No’lu Hol önünde açık oylama yapıldı. Sendika temsilcilerinin "Kabul edenler?" sorusu üzerine işçilerin büyük çoğunluğu öneriyi onayladı.

Ancak uygulanan açık oylama yöntemi, bazı kesimler tarafından eleştirildi. Gizli oylama yerine açık oylama yapılmasının, toplu baskı ve yönlendirme riski taşıdığı iddia edildi.

Sendikadan açıklama geldi

Genel-İş temsilcileri, açık oylama yönteminin gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Uygulamanın, süreci hızlandırmak ve örgüt içi bölünmelerin önüne geçmek amacıyla tercih edildiği belirtildi. Ayrıca kararın demokratik süreçlerle alındığı ve işçilerin büyük bölümünün teklifi desteklediği vurgulandı.

Hizmetler normale dönüyor

Grev boyunca İzmir’de birçok belediye hizmeti aksarken, anlaşmanın ardından çalışanlar yeniden işbaşı yapacak. Toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık, Cemil Tugay’ın önerisiyle çözüme kavuştu.

Özgür Özel’den grev açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Haziran’da Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na yaptığı ziyarette grev süreciyle ilgili soruları da yanıtladı. Özel, “Kimse bizden, hak arayışı nedeniyle greve çıkan işçilere karşı olumsuz bir tutum sergilememizi beklemesin” ifadeleriyle grev hakkına sahip çıkan bir tutum sergiledi.