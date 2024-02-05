Kırklareli'nde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortak programda anlaştı

Kırklareli'nde 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortak programda ve ortak aday Derya Bulut'ta anlaştı.



Vatan Partisi İl Başkanı Erdal Demirkan, MHP Kırklareli İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, ortak bir program etrafında buluştuklarını ve kentin hizmete ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bulut'un, Kırklareli'ne hizmet sağlayacağına inandıklarını ifade eden Demirkıran, "Bu nedenle Cumhur İttifakı adayı Bulut'u destekleyeceğiz. Tabelalarda 'mutlu insanlar şehri' diyerek mutsuz insanların yaşadığı bir il olmaktan çıkarılıp daha olumlu, yaşanabilir il haline dönüşebilmesi için gerekli katkıları sunmaya hazırız. Birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Bulut ise belediyeleri siyasi parti amblemlerinin asılacağı kurumlar olarak görmediklerini belirtti.

Belediyelerin tüm partilere gönül vermiş kişilere hizmet eden bir kurum olduğuna işaret eden Bulut, parti ayrımı gözetmeksizin Kırklareli halkının tamamına hizmet edebilmek için yola çıktılarını vurguladı.

Vatandaşların beklentilerini karşılamak, Kırklareli'nin geri bırakılmasına son vermek istediklerinin altını çizen Bulut, "Altyapısından üstyapısına kadar yeni yaşam alanlarının oluşacağı ve içerisinde hepimizin yaşamaktan gurur duyacağı bir kent meydana getirmek istiyoruz. O yüzden vatanını, milletini, bayrağını, Kırklareli'ni seven herkese kapımızı açmıştık. Sizler de bu çağrımızı karşılıksız bırakmadınız. Kırklareli Belediyesi bir siyasi partinin il başkanlığı değildir." dedi.

"Vatan Partisi, Türkiye genelinde yerel seçimlere bağımsız olarak girmektedir."

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ise X hesabından bir açıklama yaptı. Bursalı açıklamasında "Kırklareli'nde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi kamucu bir belediye kurma kararıyla, hazırladıkları ortak program ve çözümler etrafında bir araya geldi" ifadelerini kullandı. Bursalı, modelin Türkiye'ye de örnek olduğunu söyledi. Vatan Partisi'nin, Türkiye genelinde yerel seçimlere bağımsız olarak girdiğini de belirten Bursalı "Türkiyemizi ve kentlerimizi şirketleşmeye, ranta ve özel çıkara teslim etmeyeceğiz." dedi.



