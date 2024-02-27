Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeni dönem projelerini açıkladı! "Taşra ulaşımında yüzde 50 indirim"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca hayata geçirilen Konya Modeli Belediyeciliğin yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" sloganıyla yapılan programda Konya'yı her alanda güçlü kılmak için yapılan yatırımlar aktarıldı.

Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehre kazandırdıklarını ve atacakları adımları anlattı. Toplu ulaşımla ilgili de bir müjde veren Altay, 1 Mart’tan itibaren merkez dışındaki taşra ulaşımında yüzde 50 indirim uygulanacağını belirtti.