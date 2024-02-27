Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeni dönem projelerini açıkladı! "Taşra ulaşımında yüzde 50 indirim"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son 5 yılda hayata geçirdikleri yatırımları ve yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Altay, “Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha” programı kapsamında merkez dışındaki taşra ulaşımında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca hayata geçirilen Konya Modeli Belediyeciliğin yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" sloganıyla yapılan programda Konya'yı her alanda güçlü kılmak için yapılan yatırımlar aktarıldı.
Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehre kazandırdıklarını ve atacakları adımları anlattı. Toplu ulaşımla ilgili de bir müjde veren Altay, 1 Mart’tan itibaren merkez dışındaki taşra ulaşımında yüzde 50 indirim uygulanacağını belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi