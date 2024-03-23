Kütahya'da meydan projesi başladı

Kütahya'da ecdad yadigarı Ulu Camii’nin önü açılıyor. Kütahya’da Ulu Cami Meydan Projesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı tamamlanarak Ulu İş Merkezi'ndeki esnaflar buraya taşındı. Ardından Ulu İş Merkezi’nin yıkımına başlandı.

Çalışmaları bizzat iş makinasına binen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başlattı.

Işık, daha önce de yıkım kararı alındığını ancak esnafın işlerin duraksamaması için bir alternatif ortaya çıkarılamadığını dile getirdi.