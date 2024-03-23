Kütahya'da meydan projesi başladı

Kütahya'da tarihi Ulu Cami'nin önünün açılması için hazırlanan proje hayata geçirildi. Ulu İş Merkezi'ndeki esnaf kendileri için yapılan başka bir iş merkezine taşındıktan sonra eski iş merkezinin yıkımı resmen başladı.

Kütahya'da meydan projesi başladı
Kütahya'da meydan projesi başladı
Editör: Uğur Çam

Kütahya'da ecdad yadigarı Ulu Camii’nin önü açılıyor. Kütahya’da Ulu Cami Meydan Projesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı tamamlanarak Ulu İş Merkezi'ndeki esnaflar buraya taşındı. Ardından Ulu İş Merkezi’nin yıkımına başlandı.

Çalışmaları bizzat iş makinasına binen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başlattı.

Işık, daha önce de yıkım kararı alındığını ancak esnafın işlerin duraksamaması için bir alternatif ortaya çıkarılamadığını dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık projelerini tanıttıKütahya Belediye Başkanı Alim Işık projelerini tanıttıYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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