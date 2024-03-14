Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık projelerini tanıttı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kentin gelecek 5 yılı için planladığı projeleri tanıttı.

Alim Işık, geçen 5 yıl içinde hayata geçirilen projeler anlattı.

Geride kalan 5 yılda Kütahya için taşın altına gövdelerini koyduğunu söyleyen Başkan Işık, 130 proje vaaddettiklerini belitti.

Yeni dönemde kentsel dönüşümün tamamlanarak sağlam ve güvenli yapılarla kentin yenileneceğini ifade eden Işık, sosyal barışın korunacağı ve huzurla büyüyen bir Kütahya vaadettiklerini vurguladı.