Osmangazi Meydanı'na yoğun ilgi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmangazi Meydanı, 250 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meydanın dönüşüm sürecini aşama aşama anlattı anlattı.

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Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Osmangazi Meydanı, 250 bin kişiyi ağırladı.

Bursa’da, bir zamanlar şehirlerarası otobüs garajı olarak hizmet veren ve yeni terminalin yapılmasının ardından eski aktivitesini yitiren bölge yeniden kente kazandırıldı.

Şimdilerde birbirinden farklı etkinlikler, eğitim yuvalarını bir arada barındıran Osmangazi Meydanı'na gençlerin ilgisi yoğun oluyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yenilene yüzü ile Osmangazi Meydanı'nın Bursalıların yeni buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Basın mensupları sahurda buluştuBasın mensupları sahurda buluştuYurt
# bursa # osmangazi # yerel seçim
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